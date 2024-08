Chcecie rozpocząć przygodę z k-dramas? Wybieramy te najlepsze

Serialowa fabuła opiera się na relacji dwóch braci Moon. Ich rodzinę dotknęła poważna tragedia i zdani tylko na siebie przeprowadzają się od miasta do miasta. Gang-Tae opiekuje się pacjentami szpitali psychiatrycznych i pomaga starszemu Sang-tae, który cierpi na autyzm. W jednej z placówek poznaje autorkę książek dla dzieci Ko Moon-young. Kobieta zaczyna przejawiać obsesję na temat bohatera. Cała trójka przyjeżdża do swojego rodzinnego miasta i wspólnie rozpoczyna proces przepracowywania traumatycznych przeżyć. " It's Okay to Not Be Okay " rozprawia się ze schematycznymi romansami, wprowadzając na ekran nieco inny klimat niż pozostałe produkcje. W złożonym dramacie nie brakuje też scen humorystycznych, a także opowiadania o bohaterach za pomocą pięknych zdjęć.