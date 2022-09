Netflix: Top 10 tygodnia – na szczycie produkcje oryginalne

Tuż przed ukończeniem studiów życie Natalie ( Lili Reinhart ) zaczyna biec w dwóch równoległych rzeczywistościach. W jednej zachodzi w ciążę i wiedzie życie młodej matki w rodzinnym mieście w Teksasie, natomiast w drugiej wyjeżdża do Los Angeles w pogoni za karierą. Obie podróże przez trzecie dziesięciolecie życia niosą dla Natalie doświadczenia miłości, która stawia świat na głowie, druzgocącego zawodu miłosnego i ponownego odkrycia własnej tożsamości.

Look Both Ways

Ambitna młoda kobieta zawiera nietypowy układ ze swoją charyzmatyczną szefową. Kiedy nachodzą ją wątpliwości, może być już za późno, by się wycofać.

That's Amor

Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.

Kærlighed for voksne

Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

I Came By

Po rozpadzie związku młoda kobieta (w tej roli Kat Graham ) udaje się do romantycznej Werony, gdzie wynajęła willę. Na miejscu okazuje się, że w wyniku błędu w systemie rezerwacji będzie musiała mieszkać pod jednym dachem z cynicznym, acz wyjątkowo przystojnym Brytyjczykiem (w tej roli Tom Hopper ).

Love in the Villa

Gdy żona zabiera dzieci na wyjazd, pełnoetatowy tata, pierwszy raz od lat mając czas dla siebie, odnawia kontakt z dawnym przyjacielem. Spędzają razem szalony weekend, który niemal wywraca jego życie do góry nogami.

Me Time

I Am a Killer

The Sandman

Devil in Ohio

(Miniserial) " Echa " to thriller sensacyjny o identycznych bliźniaczkach, Leni i Ginie, które mają niebezpieczny sekret. Od dzieciństwa potajemnie zamieniają się miejscami. Jako dorosłe kobiety też prowadzą podwójne życie – mają dwa wspólne domy, dwóch wspólnych mężów i wspólne dziecko. Jednak gdy jedna z sióstr znika bez śladu, ich idealnie zaaranżowany świat pogrąża się w chaosie.

(Sezon 1) Poncho odnajduje ciało brata oraz podąża za wskazówkami, które prowadzą go do baraku straży pożarnej w jednej z dzielnic Meksyku. Tam pod fałszywą tożsamością udaje mu się zdobyć pracę jako strażak oraz poznaje strażaczkę Olivię – jedyną osobę, która odkrywa jego sekret i może pomóc mu dociec prawdy. W tym samym czasie powraca były więzień Ricardo, by znaleźć swojego syna, który nie wie o jego istnieniu.