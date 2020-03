Reżyser "Dr. Strange'a" i gwiazda "Kapitana Ameryki" łączą siły

Getty Images © Bruce Glikas



Skydance Productions wraca do pomysłu realizacji filmu o Trójkącie Bermudzkim. Z nowym wcieleniem projektu związali się: Scott Derrickson ) i Chris Evans (Kapitan Ameryka w filmach Marvela).Skydance już w 2013 roku próbowało doprowadzić do realizacji filmu. Wtedy jego gwiazdą miał być Johnny Depp . Później swoich sił z projektem próbował Sam Raimi , który - co ciekawe - prawdopodobnie zastąpi Derricksona na stanowisku reżysera widowiskaSzczegóły fabuły filmu zatytułowanego po prostunie są na razie znane. Derrickson ma przygotować nowy scenariusz i zająć się reżyserią. Evans ma zagrać główną rolę.