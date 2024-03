Klasyka kina noir na nowo. Twórca "Sinister" szykuje "Noc myśliwego"

"Noc myśliwego". Nadchodzi nowa ekranizacja powieści Davisa Grubba

Przypominamy film "Noc myśliwego"

O tym, że Universal Pictures planuje, pisaliśmy już w 2020 roku. Wtedy jednak za fabułę nowej ekranizacji odpowiadał Matthew Orton (" Ostateczna operacja "). Powieść Davisa Grubba doczekała się już jednej adaptacji , uznawanej za klasykę kina noir.Wersja z 2020 roku nie doczekała się realizacji. Jednak studio o projekcie nie zapomniało. Teraz za film odpowiadać będzie sprawdzony duet Scott Derrickson C. Robert Cargill . Panowie znani są przede wszystkim z horrorów. Nakręcili wspólnie " Sinister " i jego kontynuację, a ostatnio " Czarny telefon ". Mają też na koncie wielkiej widowisko Marvela - " Doktor Strange ".. Mężczyzna podaje się za kaznodzieję, ale w rzeczywistości jest kryminalistą. W więzieniu poznał mordercę Bena Harpera, od którego udało mu się wyciągnąć informację na temat pieniędzy, które otrzymał za dokonanie morderstwa. Pieniądze te ukrył.Harry bezskutecznie próbował dowiedzieć się od Bena, gdzie ukrył pieniądze. Kiedy więc wyszedł z więzienia, postanowił odnaleźć rodzinę Bena. Próbuje oczarować wdowę, by od niej dowiedzieć się o losie ukrytej fortuny. Nie wie, że kobieta nie ma pojęcia o pieniądzach. Sekret znają bowiem tylko dzieci Bena. Harry jednak nie cofnie się przed niczym, by zdobyć to, czego pragnie...