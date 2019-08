Reżyser "Hobbsa i Shawa" chce nakręcić nowego "Blade'a"

Wygląda na to, że kiedy David Leitch usłyszał wieści o tym, że Marvel planuje nowego, zadał sobie pytanie: "ciekawe, kto go wyreżyseruje?", a potem szybko sam sobie odpowiedział: "a może ja?". I nawet jeśli w rzeczywistości wyglądało to nieco inaczej, to reżyserorazfaktycznie jest zainteresowany projektem.Przypomnijmy, że studio Marvel ujawniło niedawno, że w jego planach jest nowy projekt opowiadający o przygodach Blade'a z Mahershalą Alim w roli głównej. Co ciekawe, Leitch , który zaczynał karierę jako kaskader, pracował już wcześniej przy tej postaci., zdradził reżyser. Leitch dodał, że jednym z powodów jego zainteresowania projektem jest osoba Alego Chwilowo o projekcie nie wiadomo wiele ponad to, że ma być częścią "piątej fazy" uniwersum Marvela, a więc możemy spodziewać się go najwcześniej w 2022 roku. Czyżby Kevin Feige czekał po prostu, aż odezwą się zainteresowani reżyserzy? Co powiecie na Leitcha