Reżyser "WALL-E" kręci film aktorski. Gwiazdą jest Kate McKinnon

Tysiące lat ludzkiej egzystencji. Co wiemy o filmie?

Nie tylko "Saturday Night Live". Z czego znana jest Kate McKinnon?

Znana przede wszystkim jako komiczka z Kate McKinnon będzie jedną z gwiazd filmu. Projekt powstaje dla studia Searchlight.to nowy project reżysera Andrew Stantona . Jest on dwukrotnym zdobywcą Oscarów. Za filmy animowane".Szczegóły nowego projektu nie są znane. Wiemy jednak, że będzie to opowieść złożona z trzech historii, które obejmować będą tysiące lat. Będzie to studium nadziei, kręgu życia i powiązań międzyludzkich.Za scenariusz odpowiada Colby Day Za sprawą, w którego obsadzie była przez wiele lat, Kate McKinnon kojarzona jest przede wszystkim z talentu komediowego. Dlatego też również w filmach często w takich rolach możemy ją oglądać. Przykładem są:czyZdarza jej się jednak grać także w innego rodzaju produkcjach. Była jedną z gwiazd filmu. Pojawiła się także inspirowanym prawdziwym skandalem dramacieW tym roku zobaczymy ją m.in. w, której teaser znajdziecie poniżej: