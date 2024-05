Rebecca Hall kręci film o sobie samej. I zagra w nim główną rolę

"Four Days Like Sunday" – Rebecca Hall o swojej relacji z matką

Akcja filmu rozgrywa się w połowie lat 90. i opowiada o 12-letniej dziewczynce Jane, która zaczyna buntować się przeciwko roli opiekunki swojej własnej matki. Sylvia (w tej roli Hall) – jako rozwódka i blaknąca gwiazda Broadwayu – szuka ukojenia, popełniając coraz to nowe błędy. Kiedy zaprosi do swojej posiadłości trzech młodych tancerzy i swojego przystojnego młodszego chłopaka, Jane weźmie na siebie odpowiedzialność, by ta trudna sytuacja nie zaburzyła delikatnej równowagi matki. To jednak będzie dla niej oznaczało koniec dzieciństwa, a to, co nastąpi po nim, będzie pełne smutku i samotności.Tak o filmie mówi sama Hall:Ostatnią rolą w filmografii Rebeki Hall pozostaje naukowczyni w widowisku " Godzilla i Kong: Nowe imperium ".