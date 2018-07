Reboot "Laleczki Chucky" bez błogosławieństwa twórców cyklu

3 2 1



Kilka dni temu informowaliśmy o tym , że MGM szykuje się do realizacji jesienią horroru. Będzie to reboot kultowej. Dzięki portalowi Bloody Disgusting wiemy, że projekt nie ma wsparcia twórców oryginału.Twórca postaci i scenarzysta wszystkich siedmiu filmów Don Mancini oraz producent cyklu David Kirschner przyznają, że MGM zwracało się do nich z prośbą o wsparcie ich filmu. Oferowano im nawet pozycję producentów wykonawczych. Obaj panowie jednak zdecydowanie odrzucili propozycję studia.Stało się tak dlatego, ponieważ nie zamierzają kończyć własnego cyklu, którego ostatnią odsłoną był ubiegłoroczny film. Właśnie pracują nad serialem poświęconym morderczej laleczce, który wyprodukuje telewizyjny oddział studia Universal (wytwórnia jest związana z cyklem od czasu).nie będzie też w żaden sposób związany Brad Dourif , który użycza głosu Chucky'emu. On również chce pozostać wierny dotychczasowemu cyklowi. Zagra więc w planowanym serialu i kolejnych filmach fabularnych, które ewentualnie przygotuje Mancini Kinowy film wyreżyseruje Lars Klevberg według scenariusza Tylera Burtona Smitha