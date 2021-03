Powstaje serialowa odsłona "Laleczki Chucky"

Amerykańska stacja Syfy przygotuje serial o Laleczce Chucky. Głównymi bohaterami "Chucky" ma być czworo nastolatków. Wcielą się w nich: Zackary Arthur Alyvia Alyn Lind i Björgvin Arnarson. Na ekranie zobaczymy też Jennifer Tilly , która powtórzy swoją rolę Tiffany Valentine z serii filmów o Chyckym.Fabuła zacznie się w momencie, gdy Chucky trafi na wyprzedaż – co będzie oznaczało koniec idyllicznego spokoju miasteczka, które prędko pogrąży się w chaosie z powodu serii niewytłumaczonych morderstw. Twórcy wprowadzą do historii dawnych przeciwników Chucky'ego, co odsłoni tajemnice z jego przeszłości i da pretekst do opowiedzenia o jego narodzinach jako morderczej lalki. Arthur wcieli się w nastolatka samotnika, która stroni od rówieśników pogrążony w bólu po śmierci matki; Briones zagra przebojowego sportowca; Lind przypadła rola królowej szkoły, dziewczyny sportowca i prześladowczyni słabszych; postać Arnarsona to natomiast łebski detektyw i miłośnik zbrodni.Angaż w serialu dostał też Devon Sawa . Jego rola na razie trzymana jest w tajemnicy.Scenariusz pisze autor filmowych odsłon " Laleczki Chucky