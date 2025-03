Nie tylko "Małpa". 10 zabójczych zabawek z filmów

W uniwersum " Obecności " aż roi się od nawiedzonych przedmiotów. Film z 2014 roku opowiada o historii lalki Annabelle , która po raz pierwszy pojawiła się na ekranach rok wcześniej. Bohaterami Annabelle jest małżeństwo, które właśnie spodziewa się dziecka. Wydarzenia z końca lat 60. – morderstwo sąsiadów przez napastników, którzy atakują również parę – sprawiają, że porcelanowa postać dziewczynki kupiona w lokalnym antykwariacie zostaje szeroko otwartymi wrotami dla demonów. Złe istoty przedostają się do naszego świata. Z prequela " Annabelle: Narodziny zła " poznajemy historię lalki, za którą stoi tragiczna historia nagłej śmierci i żałoby. Trylogię dopełnia równie kasowe co pozostałe filmy serii " Annabelle wraca do domu ".