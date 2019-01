Laleczka Chucky znalazła swój telewizyjny dom

Szykujcie się nie na jedną, a na dwie laleczki Chucky. W czerwcu do kin trafi, remakez 1988 roku, w którym powróci mordercza zabawka. Ale to nie jedyna wersja upiornej laleczki, która będzie straszyć kolejne pokolenia. Przygotowywany od jakiegoś czasu projekt serialu o Chuckym trafił właśnie pod skrzydła stacji Syfy.W przeciwieństwie do kinowego remake'u - który nakręciły osoby dotychczas z kultową laleczką niezwiązane - serial przygotuje Don Mancini , będący z serią od jej zarania. Mancini pracował przy scenariuszu każdej z dotychczasowych części i stanął za kamerą trzech z nich., powiedział twórca.Oryginał opowiadał o umierającym seryjnym mordercy, który przekazuje swą duszę niewinnie wyglądającej zabawce - laleczce Chucky. Wkrótce zabawka trafia w ręce 6-letniego Andy'ego i rozpoczyna serię brutalnych zabójstw.