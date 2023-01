Szok! Szef platformy Netflix rezygnuje ze stanowiska

Reed Hastings i zmiany na szczytach platformy Netflix

Getty Images © Dominique Charriau



Reed Hastings i Ted Sarandos



Niespodzianka zza kulis platformy Netflix.Pozostanie jednak dyrektorem wykonawczym w firmie. Funkcję dyrektorów generalnych będą teraz pełnić Ted Sarandos (który dzielił ją dotychczas z Hastingsem) oraz Greg Peters (który dotychczas pracował jako COO, chief product oficer)., napisał Hastings na Twitterze.Zmiana na kierowniczych stanowiskach ma miejsce tuż po tym, jak Netflix opublikował sprawozdanie przychodów za czwarty kwartał 2022 roku.Hastings zdradził we wpisie na stronie Netfliksa, że, a on stopniowo cedował swoje obowiązki na innych.Hastings zapowiedział, że teraz zamierza skupić się na filantropii oraz zabezpieczaniu kapitału i marki Netfliksa. Sarandos i Peters opublikowali oświadczenia, w których dziękują Hastingsowi za "wizjonerskie przywództwo" i trwającą od lat przyjaźń.Bela Bajaria, dotychczas szefowa międzynarodowych produkcji serialowych, awansowała na dyrektor programową. Scott Stuber , szef globalnego działu filmowego, został z kolei prezesem Netflix Film.W tym tygodniu Netflix ogłosił kalendarz premier na rok 2023. W opublikowanym w sieci zwiastunie zobaczyliśmy pierwsze fragmenty nadchodzących produkcji platformy. Są wśród nich m.in. " Luther: Zmrok ", " Extraction 2 ", " The Killer Davida Finchera i " Rebel Moon Zacka Snydera . Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ