Gwiazda "Euforii" jako księżniczka Zelda? Podobieństwo jest uderzające

Hunter Schafer jako Zelda – idealne dopasowanie?

Getty Images © Robert Smith

"Legend of Zelda" – nowa adaptacja w drodze

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" – zobacz zwiastun

Choć casting do " Legend of Zelda " pozostaje tajemnicą, spekulacje o obsadzie nabrały tempa po tym, jak pojawiła się plotka o Hunter Schafer w roli księżniczki Zeldy. Wiele osób zauważa, że podobieństwo między Schafer a postacią Zeldy jest uderzające, co potwierdzają także krążące koncepcje artystyczne. Wy trzymacie kciuki za ten wybór?Akcja gier z serii "Legend of Zelda" toczy się w fantastycznym królestwie Hyrule, zamieszkanym przez Hylian, przypominających ludzi z charakterystycznymi, spiczastymi uszami. Świat ten został stworzony przez trzy złote boginie, które pozostawiły artefakt zwany Triforce'em, podzielony na trzy części odpowiadające cnotom: mocy, mądrości i męstwa. Triforce ma moc spełniania życzeń, dlatego został ukryty w alternatywnym świecie, a jego części są przypisane głównym postaciom serii: Ganonowi, Zeldzie i Linkowi.Reżyseruje Wes Ball , znany z takich produkcji, jak " Więzień labiryntu " czy " Królestwo Planety Małp ". Scenariusz pisze Derek Connolly , autor m.in. " Jurassic World " i " Detektywa Pikachu ".Produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku, choć szczegóły na temat castingu wciąż trzymane są w tajemnicy.Śledźcie nasze newsy, żeby być na bieżąco z najnowszymi informacjami o tym filmie!