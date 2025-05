Netflix: polski Top 10 tygodnia – hitem duński "Rezerwat"

W finałowej części trylogii "Zagubiona kula" Lino, który właśnie wyszedł z więzienia, chce za wszelką cenę pomścić Charasa. Razem z Julią ściga więc Areskiego, który po powrocie do Francji stał się też celem komendanta Resza i jego ludzi. Rozpoczyna się szalone polowanie, w trakcie którego dochodzi do intensywnych starć między członkami nowych, nietrwałych sojuszy. W ostatnim rozdziale historii starzy wrogowie jednoczą się przeciwko wspólnemu przeciwnikowi, aby zachować życie i poznać prawdę.

Renfield to nowoczesna odsłona klasycznej historii. Nicholas Hoult wciela się w postać wiernego sługi Drakuli - Renfielda. W roli Drakuli zobaczymy zdobywcę Oscara Nicolasa Cage'a. Renfield musi bezrefleksyjnie robić wszystko, co każde zrobić mu jego Pan, bez względu na to, jak bardzo czuje się upokorzony. Jednak teraz, po wielu latach niewoli, Renfield ma wreszcie szansę zacząć nowe życie i sprawdzić czy istnieje inny świat i inne życie niż to, które poznał będąc sługą Księcia Ciemności. Nie wie tylko, jak to zrobić.