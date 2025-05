Magdalena Popławska i Piotr Rogucki w komedii o stand upie

"Jak żyć, aby nie zwariować": komedia o stand upie

"Jak żyć, aby nie zwariować" opowiada historię Anki – czterdziestoletniej matki dwójki dzieci, która po rozwodzie stara się odnaleźć siebie na nowo, balansując między rodziną, karierą i sceną stand-upu. Jak zapowiadają producenci z ATM Grupa, będzie to "ciepła, pełna emocji opowieść o tym, że wszystko może się posypać i wcale nie musi to oznaczać końca świata". To także historia o "drugich szansach i kobiecej niezależności, opowiedziana z humorem (a nawet odrobiną ironii) i warszawskim Powiślem w tle". Popławską zobaczymy w tym roku trzeciej części kasowej serii " Teściowie ", a także serialu Max " Scheda ". W te wakacje aktorka wejdzie także na plan zdjęciowy biograficznej produkcji " Bez ciebie mnie nie będzie. Historia Jacka i Grażyny Kuroniów ". Jeśli chodzi o Roguckiego , na premierę czekają m.in. drugi sezon " Minuty ciszy " oraz " Heweliusz ".