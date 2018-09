Repremiera filmu "Szaleńcy" na 43. FPFF w Gdyni

W ramach sekcji "100 lat Niepodległości" odbędzie się repremiera zrekonstruowanego cyfrowo przez Filmotekę Narodową – Instytut Audowizualny filmu:(1928) w reżyserii Leonarda Buczkowskiego . Seansowi będzie towarzyszyć muzyka na żywo napisana przez Stephena Hornea Pokaz odbędzie się 19 września o godz. 19:00 w Teatrze Muzycznym (pl. Grunwaldzki 1).Rok 1914. Praktykant Filipek i student Jerzy poznają się w punkcie rekrutacyjnym Legionów. Wysłani na front, gdzie dołącza do nich ziemianin Kazik, przejdą cały szlak bojowy – aż do walk roku 1920.Debiut Leonarda Buczkowskiego jest produkcją unikatową w historii polskiej kinematografii. Powstał u schyłku popularności tzw. kina narodowego, którego głównym motywem była droga Polski do odzyskania niepodległości. To także jedna z ostatnich polskich produkcji niemych.to pierwsza polska superprodukcja. Aby film w ogóle mógł powstać, swoje siły musiały połączyć aż trzy spore wytwórnie filmowe: Klio-Film, Diana-Film oraz H.B-Film. Dopiero z tak olbrzymim zapleczem przystąpiono do realizacji tryptyku, bo pierwotnie produkcja miała być cyklem o zbiorowym tytule "My Pierwsza Brygada". W jego ramach opróczplanowano zrealizować biografię Józefa Piłsudskiego pt.oraz jeszcze jeden film o podobnej tematyce.pochłonęli jednak tyle pieniędzy, że produkcja drugiego filmu zakończyła się na plenerach, a trzeciego nawet nie udało się zacząć. Zjednoczona wytwórnia upadła, ale zostawiła jedno spektakularne dzieło.Dotychczasznani byli jedynie w niekompletnej wersji. Dopiero dziś technologia pozwoliła na digitalizację i rekonstrukcję filmu z zachowanych taśm łatwopalnych w jakości filmowej 4K. Odzyskawszy swój dawny blask,powracają na duży ekran, podobnie jak w chwili powstania, uświetniając jubileuszowy rok niepodległości.Autor muzyki Stephen Horne jest jednym z najsłynniejszych twórców muzyki do filmów niemych. Kompozytor zasiądzie przy pianinie, a na perkusji towarzyszyć będzie mu Martin Pyne. Leonard Buczkowski (1900-1967) – reżyser łączący swoją twórczością przed- i powojenne kino, autor m.in.(1935) i(1946).