Repremiera "Sztandaru wolności" na 101. Święto Niepodległości

13 listopada o godz. 20.00 w warszawskim kinie Iluzjon, a dzień później podczas specjalnej transmisji online w serwisie Ninateka ( www.ninateka.pl ) odbędzie się repremiera, fabularyzowanego dokumentu zrealizowanego przez Ryszarda Ordyńskiego w 1935 roku. Ta wielka "epopea czynu polskiego" przedstawia dzieje walk o niepodległość od roku 1905. Przypomina żołnierzy Legionów, ich bohaterskie zmagania na frontach wojennych i gehennę w obozach jenieckich. Film ukazuje moment odzyskania niepodległości, przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego, najważniejsze wydarzenia w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a potem budowę nowego państwa polskiego. W dokumencie przewijają się najważniejsze postaci tego okresu m.in. Ignacy Mościcki, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Józef Haller, Jędrzej Moraczewski, Edward Rydz-Śmigły. Głównym bohaterem jest jednak Józef Piłsudski, a film zrealizowany na kilka miesięcy przed śmiercią Marszałka jest podsumowaniem jego dokonań i wyrazem najwyższego uznania. Sztandar wolności powstał z materiałów z różnych lat, zebranych i przygotowanych przez Falangę, największy w latach 30-tych techniczny ośrodek produkcji filmowej w Polsce. Wykorzystano również liczne materiały ikonograficzne – zdjęcia, ulotki, gazety. Prace nad filmem poprzedziły szeroko zakrojone poszukiwania archiwalnych materiałów. Ryszard Ordyński , który zmierzył się z ich brakiem, udał się w delegację do Berlina, gdzie starał się pozyskać brakujące ujęcia. Stało się to bezpośrednim przyczynkiem do szerokiej dyskusji w prasie dotyczącej konieczności stworzenia scentralizowanego, państwowego archiwum filmowego. Finał tych starań znalazł miejsce dopiero w 1955 roku, gdy powołane zostało Centralne Archiwum Filmowe, którego następcą jest obecnie Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.W efekcie poszukiwań, powstała pierwsza dźwiękowa kompilacja archiwalnych ujęć dokumentalnych. Praca nad filmem stanowiła olbrzymie wyzwanie dla twórców, którzy musieli zmierzyć się z montażem materiałów o różnej jakości.Premiera filmu odbyła się w przededniu imienin Józefa Piłsudskiego, 18 marca 1935 roku, w warszawskim kinie Filharmonia przy ul. Jasnej 5. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił sam prezydent Ignacy Mościcki wraz z małżonką, a także członkowie rządu i ówczesny premier. Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczono na wparcie towarzystwa Opieka, założonego z inicjatywy Aleksandry Piłsudskiej. W tym samym czasu na zamkniętym pokazie w Belwederze film w samotności oglądał, bardzo już chory Józef Piłsudski.Frekwencyjny sukces w Polsce Sztandar wolności zawdzięczał wsparciu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które zalecało dyrektorom szkół zapoznać uczniów z tym filmem. Jednocześnie tytuł wszedł na ekrany kin w 9 największych miastach Polski. Był też najszerzej dystrybuowanym polskim filmem za granicą. Jego kopie wysłano m.in. do krajów Ameryki Południowej, USA i Niemiec.Pokazw kinie Iluzjon to także obecnie wyjątkowa okazja by na ekranie zobaczyć Juliusza Osterwę . To jedyny film dźwiękowy w jakim pojawił się ten jeden z najwybitniejszych aktorów tamtych czasów.Więcej informacji i ciekawostek o filmie można znaleźć na:Repremiera filmu odbędzie się w kinie Iluzjono godz.. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w kasie kina. Dzień później, 14 listopada o tej samej porze film podczas specjalnej transmisji zobaczą użytkownicy serwisu Ninateka ( www.ninateka.pl l).Więcej na stronie kina:Film poddano restauracji cyfrowej w ramach projektu: Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 100-lecia utworzenia sieci archiwów państwowych w Polsce, dzięki wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.będzie jednym z trzech prezentowanych w listopadzie w kinie Iluzjon filmów o tematyce niepodległościowej. W programie cyklu pt. "Niezła historia" znajdą się także– niemy film fabularny w reż. Leonarda Buczkowskiego oraz, dokument będący kroniką wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie trzy tytuły zostały odrestaurowane cyfrowo przez FINA w ramach projektu Nitrofilm.,"Wielki krok naprzód w polskiej kinematografii" – pisano w przedwojennych recenzjach. To opowieść o trójce przyjaciół przemierzających bojowy szlak Legionów (1914-1920). Film wpisuje się w nurt kina patriotycznego, to zarazem pierwsza filmowa superprodukcja – zrealizowana przy udziale wielu formacji wojskowych, z nowatorskimi scenami bitew, bronią z epoki i najnowszymi zdobyczami technik wojskowych. To także jedna z ostatnich produkcji niemych.To filmowa kronika wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ukształtowania jej granic po latach zaborów. Film został zrealizowany w związku z obchodami jubileuszu 10-lecia odzyskania niepodległości Polski, a uroczysta prapremiera w Operze Warszawskiej zgromadziła najwyższych dostojników państwa polskiego. Dzieło miało duże znaczenie propagandowe – ukazywało wysiłek narodu polskiego walczącego o odrodzenie swojego państwa, gdy pamięć o uwiecznionych wydarzeniach była ciągle żywa w społeczeństwie. W tym niemym dokumencie wykorzystano oryginalne materiały z lat 1917–1920 oraz rekonstrukcje z lat późniejszych. Film przedstawiał sylwetki wybitnych postaci tamtego okresu.11.11, g. 18.00,12.11, g. 17.30,13.11, g. 20.00,, repremiera16.11, g. 18.00,17.11, g. 20.00,18.11, g. 18.00,Na seanse poza repremierą obowiązują bilety w cenie 12-14 zł do nabycia online lub w kasie kina.Więcej na:Od 19 listopada filmy:będzie można oglądać także online w serwisie Ninateka ().