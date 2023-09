A24, Disney i NBCUniversal z najlepszymi ocenami organizacji GLAAD

2022 - rekordowy rok dla widoczności osób LGBT

GLAAD przebadała 350 filmów wprowadzonych na amerykański rynek przez 10 największych wytwórni: A24, Amazon Studios, Apple TV+, Lionsgate, NBCUniversal, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures Entertainment, The Walt Disney Co. i Warner Bros. Discovery.Z raportu organizacji wynika, żeZwiastun filmu "Buzz Astral"W tych 100 filmach pojawiło się w sumie- 117 z nich (40%) stanowiły osoby mniejszości rasowych- 163 postacie to mężczyźni, 119 - kobiety, a 10 to osoby niebinarne- 7 kobiet i 6 mężczyzn to osoby transseksualne (które pojawiły się w 12 filmach, co jest nowym rekordem w historii raportów GLAAD)- 10 z postaci LGBTQ było osobami z niepełnosprawnościamiLiczba postaci LGBTQ w filmach może rosnąć, ale czas ekranowy nie. Aż. A 86% z tej grupy widoczna była na ekranie nie dłużej niż minutę. Dłużej niż 10 minut na ekranach pojawiło się 33% postaci LGBTQ.Trzy wytwórnie otrzymały od GLAAD ocenę dobrą za reprezentację postaci LGBTQ w filmach. Są to:za filmy:za filmy:NBCUniversal za filmy:Oceny wytwórni wystawione przez GLAAD znajdziecie poniżej: