Richard Madden zagra w "The Eternals" Marvela?

Znany z seriali Richard Madden negocjuje dołączenie do kinowego uniwersum Marvela. Aktor jest kandydatem do występu wProjekt bazować będzie na cyklu, który stworzył Jack Kirby w 1976 roku, kiedy wrócił do Marvela po pracy dla DC Comics. Tytułowi Eternals to jedna z dwóch ras ludzi stworzona przez Celestials (drugą byli Deviants). Zostali strażnikami życia inteligentnego na Ziemi. Dla zwykłych śmiertelników Eternals byli bogami.W obsadzie są już podobno Angelina Jolie (która ma zagrać Sersi) i Kumail Nanjiani (być może jako Makkari). Na razie nie potwierdzono również, czy - zgodnie z plotkami - w filmie pojawi się Tomasz Kot Madden miałby zagrać Ikarisa. Oto Ikaris:Reżyseruje Chloé Zhao ).