Richard Madden znów będzie Bodyguardem?

3 2 1



Jednym z największych tegorocznych przebojów w brytyjskiej telewizji okazał się miniserial. Jego popularność okazała się tak duża, że wszyscy zadają sobie pytanie o możliwość kontynuacji. Odpowiedzi udzielił ostatni Richard Madden , odtwórca tytułowej roli w serialu. Madden został zapytany o możliwość powstania drugiego sezonu przez dziennikarzy "Daily Mail". Ujawnił, że rozmowy w tej sprawie trwają. Sam ma się wkrótce spotkać z twórcą serialu, by wymienić się pomysłami. Przyznał jednak, że kiedy godził się zagrać Davida Budda, spodziewał się, że będzie to jednorazowa akcja. Sam jest więc ciekaw, co też mogłoby mu się przydarzyć w drugim sezonie. Marzy mu się mniej stresów, ale zdaje sobie sprawę, że David relaksujący się na plaży z drinkiem w ręku nie będzie atrakcyjny dla większości widzów.jest historią weterana wojny w Afganistanie ukrywającego przed przełożonymi to, że cierpi na poważny zespół stresu pourazowego. Po powstrzymaniu ataku terrorystycznego w pociągu, został przydzielony do ochrony minister spraw wewnętrznych.