PLOTKA: Gwiazda "Gry o tron" będzie następnym Bondem?

Gazeta The Sun - a więc należy traktować informację jako plotkę - donosi, że producenci serii o agencie 007 mają już oko na następcę Daniela Craiga . I jest nim aktor znany zPodobno kiedy Craig zda licencję na zabijanie, producenci planują zaproponować rolę Jamesa Bonda Richardowi Maddenowi . 32-letni Madden najbardziej znany jest jako Robb Stark z. Wystąpił też w disnejowskiej aktorskiej wersji Idrisem Elbą oraz w hitowym serialu stacji BBC,Podobno to właśnie występ Maddena zwrócił na niego uwagę producentki Barbary Broccoli , która uznała, że warto wziąć go pod uwagę, kiedy przyjdzie czas podmienić Agenta Jej Królewskiej Mości.Gazeta cytuje następującą wypowiedź swojego anonimowego źródła:Oczywiście na razie Bondem jest jeszcze Craig , który powróci w 25. filmie z serii . Za kamerą Cary Fukunaga , a premiera 14 lutego 2020.