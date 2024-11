Ridley Scott zabiera się za nowe science-fiction?

Co wiemy o nowym projekcie Ridleya Scotta?

Getty Images © Borja B. Hojas

Zobacz zwiastun filmu "Gladiator II"

Informacje na temat nadchodzącego filmu Ridleya Scotta są na razie trzymane w ścisłej tajemnicy. Dziennikarze World of Reel zaznaczają jednak, że po zbliżającej się premierze " Gladiatora II " reżyser zamierza znowu skoczyć w przyszłość, a film ma szansę zostać nakręcony naprawdę szybko, być może jeszcze w przyszłym roku.Jak na razie w grafiku Ridleya Scotta znajduje się jedynie hucznie zapowiadana biografia zespołu Bee Gees. Zdjęcia do filmu mają ruszyć z początkiem przyszłego roku. Gdy Scott skończy pracę nad muzycznym widowiskiem, ma zamiar od razu przejść do realizacji tajemniczego filmu science-fiction. Maglowany w wywiadach reżyser niechętnie reaguje na pytania o szczegóły projektu. Wiemy natomiast, że scenariusz jest już gotowy oraz że film jest "następny w kolejce".Wielu fanów zaczęło spekulować, że zapowiadany film science-fiction może być kolejnym powrotem Scotta do uniwersum " Obcego ". Zdaje się, że po sukcesie finansowym " Romulusa ", sequel kosmicznych przygód Cailee Spaeny jest jedynie kwestią czasu - zwłaszcza, że film pozostawiał przecież fabularną przestrzeń na ewentualną kontynuację. Dziennikarze są jednak sceptyczni co do tej perspektywy, zauważając, że to raczej Fede Álvarez , wspierany przez Scotta produkcyjnie, powinien być tym, który autorsko będzie rozwijał własną wizję w przyszłości. Z drugiej strony ciężko jest też uwierzyć, by Scott powrócił do świata " Obcego " od strony kontynuacji " Przymierza ". Wydaje się więc, że zapowiadany projekt jest czymś całkowicie nowym, niezwiązanym z żadną z dotychczasowych franczyz.Informacja o realizacji kolejnego filmu science-fiction oznacza, że 86-letni reżyser ma w swoim kalendarzu wpisane co najmniej 7 filmów, które planuje stworzyć w najbliższej przyszłości. Wśród nich znajdą się na pewno: trzecia część " Gladiatora ", western "Freewalkers", policyjny thriller "BOMB" i historyczne widowisko "Bitwa o Anglię". Parafrazując klasyczne powiedzenie: łatwiej wyobrazić sobie śmierć kina, niż emeryturę Ridleya Scotta