Robert Pattinson znów w filmie Christophera Nolana

Co kręci Christopher Nolan?

"Tenet" – ostatni film Nolana dla Warner Bros.

Zwiastun filmu "Tenet"

Choć w dzisiejszych czasach wydaje się to niemożliwe, to Christopher Nolan na razie skutecznie trzyma wszystkie szczegóły filmu w tajemnicy. Nie znamy jego tytułu ani nawet zarysu fabuły.Po sieci krążą oczywiście szalone plotki na temat nowego dzieła Nolana. Niektórzy sugerują, że jest to kino akcji z helikopterem w głównej roli, inni stawiają na horror o wampirach. Jedno na razie jest pewne: amerykańska data premiery ustalona została naThe Hollywood Reporter twierdzi, że Robert Pattinson będzie grał jedną z głównych ról. Na planie partnerować będą mu:. W obsadzie są również, ale podobno grają postacie drugoplanowe. Robert Pattinson wystąpił już w filmie Christophera Nolana . Obraz przeszedł do historii jako ostatni nakręcony przez Nolana z Warner Bros.Widowisko miało swoją premierę w szczycie pandemii COVID-19 i stało się ofiarą "Projektu Popcorn", czyli strategii Warner Bros., by filmy kinowe wypuszczać jednocześnie w kinach i na ich platformie (wtedy znanej jako HBO GO). Nolan był wielkim przeciwnikiem tej strategii i na znak protestu zerwał długoletnią współpracę z wytwórnią i przeniósł się do Universal Pictures. Tam odniósł fenomenalny triumf artystyczny i finansowy widowiskiem