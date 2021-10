Rockstar zapowiada odświeżoną trylogię GTA na PC i konsole

Rockstar Games ogłosiło dzisiaj, że jeszcze w tym roku zagramy w odświeżoną trylogię GTA. W skład pakietu o nazwie "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" wejdą " Grand Theft Auto III ", " Grand Theft Auto: Vice City " oraz " Grand Theft Auto: San Andreas ".Każda z gier ma być dostosowana do dzisiejszych standardów, zarówno pod względem grafiki, jak i chociażby sterowania. Trylogia będzie dostępna na komputerach PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Po raz pierwszy w historii te trzy gry zawitają do świata Nintendo, za sprawą wersji na Nintendo Switch. W przyszłym roku trylogia ma również trafić na smartfony z iOS i Androidem.Więcej informacji o tym wydaniu mamy poznać w najbliższych tygodniach.