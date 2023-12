Wiemy kiedy Rockstar pokaże nowe "GTA"

, fani serii będą świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń tego roku – premiery pierwszego trailera najnowszej części kultowej serii od Rockstar Games. Grafika opublikowana na portalu Elona Muska tylko potęguje emocje i spekulacje wśród społeczności graczy. Szczególnie interesujący jest motyw graficzny, który zdaje się nawiązywać do kultowego " Vice City ", co podsyca plotki, jakoby akcja najnowszej odsłony GTA miała nas ponownie przenieść do tego ikonicznego miejsca.Czy rzeczywiście wrócimy do dobrze znanego i uwielbianego przez graczy miasta z lat 80., czy też Rockstar zaskoczy nas zupełnie nową lokacją? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem. Czy wolelibyście powrócić do któregoś z istniejących już miast z poprzednich odsłon serii, czy może jesteście ciekawi zupełnie nowej lokalizacji w uniwersum GTA? Dajcie znać w komentarzach!