Trylogia "GTA" zdominowała Netflixa!

Wzrost popularności Netflix Games dzięki "GTA"

"San Andreas" – lider pobrań na Netfliksie

Pozytywne recenzje od fanów

Po grudniowej premierze "GTA Trilogy" Netflix Games odnotowało znaczący wzrost liczby pobrań. Jest to niewątpliwy sukces platformy, która dotychczas nie przyciągała aż tak dużej uwagi graczy. "GTA: The Trilogy Definitive Edition" zawiera w sobie trzy kultowe tytuły – " GTA III ", " Vice City " oraz " San Andreas ".Szczególnie godny uwagi jest fakt, że to właśnie " GTA: San Andreas " cieszy się największą popularnością wśród graczy. Według danych Appmagic, ten tytuł został pobrany aż 11,6 miliona razy na urządzeniach iOS i Android, co stanowi znaczną część ogólnej liczby pobrań całej trylogii. Biorąc pod uwagę(ponad 47 tysięcy ocen), wynik ten nie powinien być zaskoczeniem.Choć " San Andreas " dominuje, " GTA: Vice City " również znalazło się w pierwszej dziesiątce najczęściej pobieranych gier na Netflix Games, zajmując dziesiąte miejsce.Nowa mobilna wersja trylogii GTA spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony fanów. Wiele osób chwali zmiany wprowadzone w stosunku do poprzedniej edycji Definitive z 2021 roku, zwracając szczególną uwagę na poprawę jakości i eliminację wielu błędów, co sprawia, że nazywają tę wersję najlepszą iteracją trylogii.Zapowiedź "GTA Trilogy" w ofercie Netflix Games była niemałym zaskoczeniem, ale jak widać, opłaciło się to streamingowemu gigantowi. Jakie jeszcze tytuły chcielibyście zobaczyć dostępne w ramach abonamentu?