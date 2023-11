Stało się – "GTA" już wkrótce na Netflixie!

Seria " Grand Theft Auto ", stworzona przez Rockstar Games, zrewolucjonizowała świat gier wideo, oferując graczom ogromne, otwarte światy do eksploracji oraz głębokie fabuły odzwierciedlające różnorodne aspekty życia miejskiego. Od momentu premiery pierwszej gry w 1997 roku, GTA stało się symbolem kultury masowej, znane z innowacyjnego podejścia do rozgrywki w otwartym świecie i mocnych, często kontrowersyjnych narracji, które poruszały takie tematy jak przestępczość, przemoc i polityka. Jednocześnie seria ta była obiektem debat i krytyki ze względu na swoje brutalne i wyzywające treści, co często stawało się punktem dyskusji o wpływie gier wideo na zachowanie i postawy społeczne.W skład "" wchodzą następujące tytuły:Wszystko zaczyna się w Liberty City. W rewolucyjnym Grand Theft Auto III możesz iść, dokąd zapragniesz, i załatwić, kogo zechcesz. Wkrocz w sam środek świata zbrodni, jeśli tylko starczy ci odwagi.Witaj w latach 80. W dekadzie bujnych fryzur i pastelowych garniturów powstała opowieść o człowieku, który wspiął się na szczyt przestępczej hierarchii. Grand Theft Auto powraca z opowieścią o Tommym Vercettim oraz zdradzie i zemście w neonowym, tropikalnym mieście pełnym przepychu i możliwości.Pięć lat temu Carl „CJ” Johnson uciekł przed szalonym Los Santos w stanie San Andreas, które było rozdarte przez porachunki gangów, narkotyki i korupcję. Nastały lata 90, a CJ musi wrócić na stare śmieci. Jego matka została zamordowana, rodzina się rozpada, a przyjaciele z dzieciństwa kroczą ku przepaści. Gdy Carl wraca do domu, paru skorumpowanych gliniarzy wrabia go w zabójstwo. W kolejnej części tej nowatorskiej serii bohater musi odbyć podróż przez stan San Andreas, aby uratować rodzinę i opanować chaos na ulicach.Warto wspomnieć, że chociaż początkowo remastery nie spotkały się z ciepłym przyjęciem (nasze wrażenia możecie znaleźć tutaj ), głównie z powodu technicznych niedociągnięć i błędów, studio Grove Street Games nie ustąpiło. Regularnie wypuszczane aktualizacje sprawiły, że obecnie wszystkie trzy gry cieszą się ocenami 'Bardzo pozytywne' na Steamie. Mamy nadzieję, że mobilne porty " GTA " będą miały lepszy start niż ich odpowiedniki na konsole i PC.Wszyscy zainteresowani odkryciem odświeżonej trylogii GTA mogą już teraz zapisywać się, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do gier