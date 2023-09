Russell Brand obnażył się przed kobietą, a potem o tym żartował

Russell Brand molestuje i żartuje

Getty Images © Jeff Spicer



O co oskarżyły brytyjskie media Russella Branda?

"Idol z piekła rodem" - zwiastun

Jak podaje BBC News, do wydarzenia doszło w Los Angeles w biurowcu, w którym ma siedzibę BBC, Brand pojawił się tam na nagranie podcastu.Ofiara była pracownicą innej medialnej firmy mającej siedzibę w tym samym biurowcu. To ona wpuściła Branda do budynku. Później, kiedy w łazience kucnęła, by wyjąć z szafki lek, zorientowała się, że za nią stoi komik. Ten zamknął drzwi i Brand najpierw stwierdził, że będzie ją nazywał innym imieniem, a potem zapowiedział, że będzie z nią uprawiał seks. Następnie miał jej zaserwować swojego członka w sposób, w jaki inni serwują jedzenie. Kobietę uratowało to, że ktoś zaczął dobijać się do łazienki.Ofiara. WkrótceW ubiegły weekend gazety "Sunday Times" i "The Times" oraz stacja Channel 4 zaprezentowały wyniki dziennikarskiego śledztwa.a - oparte przede wszystkim na zeznaniach czterech kobiet, które skorzystały z prawa do zachowania anonimowości. Stojący za reportażem dziennikarze przyznali, że prowadzą śledztwo w sprawie gwiazdora od 2019 roku i w jego toku przeprowadzili wywiady z setką osób z przemysłu filmowego oraz showbiznesu.- relacja podobno szybko stała się przemocowa.w swoim domu w Los Angeles., kiedy pracowała z nim w Los Angeles., kiedy pracował w Channel 4 we wczesnych latach dwutysięcznych. Szereg innych osób zarzuca Brandowi fizyczne i emocjonalne znęcanie się, molestowanie seksualne oraz zastraszanie.W dokumencie przywołana jest również książka byłej dziewczyny Branda , Jordan Martin, która opisała w niej rzekomą napaść gwiazdora. Martin nie chciała wystąpić w filmie, ale podtrzymuje swoje zarzuty.