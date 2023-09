Fani spiskowych teorii lubią to. Russell Brand przerwał milczenie

Russell Brand ofiarą brytyjskiego rządu, wielkich technologicznych korporacji i medialnych koncernów?

W swoim poście Russell Brand nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w ostatnim tygodniu. O tym mówił w poprzednim wideo, w którym zapowiadał ich publikację i którym kategorycznie zaprzeczył.Przyznał jedynie, że był to niezwykły i stresujący tydzień. Brand dał jasno do zrozumienia, żeZapowiedział jednocześnie, żeprzemysłu zbrojeniowego, farmaceutycznego, korupcję w mediach i wszechobecną cenzurę. Nie będzie jednak tego czynił na YouTubie (ponieważ ten kanał przestał przynosić mu wpływy po decyzji YT o demonetyzacji). Brand przeniósł się na nową platformę i opublikowany post jest formą jej promocji.W ubiegły weekend dwie gazety i jedna stacja telewizyjna opublikowały wyniki dziennikarskiego śledztwa, z którego wynika, żeW efekcie tych oskarżeń został porzucony przez agenta, a wydawnictwo zrezygnowało z planów publikacji jego książki. Komediowe tournée, które właśnie trwało zostało odwołane. Niektóre stacje i platformy zaczęły usuwać programy z jego udziałem. Wspomniany You Tube zdecydował, że jego popularny kanał będzie zdemonetyzowany.Studio produkcyjne Banijay ogłosiło też, że przeprowadzi własne wewnętrzne śledztwo i przyjrzy się zachowaniu Branda w programach, które były przez nie produkowane.W jego filmografii są m.in. " Dziewczyny z St. Trinian " (2007), " Opowieści na dobranoc " (2008), " Chłopaki też płaczą " (2008), " Idol z piekła rodem " (2010), " Arthur " (2011), " Rock of Ages " (2012) i " Śmierć na Nilu " (2022).W ostatnich latach Brand wymyślił się na nowo jako kontrkulturowy guru, który krytykuje mainstreamowe media i promuje szereg teorii spiskowych. Oskarżano go m.in. o próby przypodobania się ruchom antyszczepionkowym oraz szerzenie prorosyjskich teorii w kontekście wojny w Ukrainie.