Russell Brand oskarżony o seksualne nadużycia. Uważa, że to zaplanowany atak na jego osobę

O co jest oskarżany Russell Brand?

Getty Images © Mary Turner

Russell Brand porzucony przez agencję

Russell Brand nie przyznaje się do winy

Getty Images © Kevin Mazur

Kim jest Russell Brand?

"Idol z piekła rodem" - zwiastun

W wyniku śledztwa przeprowadzonego przez brytyjskie media - gazety "Sunday Times" i "The Times" oraz stację Channel 4 -a - oparte przede wszystkim na zeznaniach czterech kobiet, które skorzystały z prawa do zachowania anonimowości. Stojący za reportażem dziennikarze przyznali, że prowadzą śledztwo w sprawie gwiazdora od 2019 roku i w jego toku przeprowadzili wywiady z setką osób z przemysłu filmowego oraz showbiznesu.- relacja podobno szybko stała się przemocowa.w swoim domu w Los Angeles., kiedy pracowała z nim w Los Angeles., kiedy pracował w Channel 4 we wczesnych latach dwutysięcznych. Szereg innych osób zarzuca Brandowi fizyczne i emocjonalne znęcanie się, molestowanie seksualne oraz zastraszanie.W dokumencie przywołana jest również książka byłej dziewczyny Branda , Jordan Martin, która opisała w niej rzekomą napaść gwiazdora. Martin nie chciała wystąpić w filmie, ale podtrzymuje swoje zarzuty.W 2020 roku agencja talentów zajmowała się sprawą oskarżeń o napaść seksualną, jakie wysunęła pod adresem gwiazdora kobieta, której "Times" nadał pseudonim "Alice". W 2020 roku Alice skontaktowała się ze współzałożycielem agencji, Angharadem Woodem, informując o swoich doświadczeniach i domagając się przeprosin. Twierdzi ona, że w odpowiedzi otrzymała jedynie "agresywną" wiadomość od prawnika, który zarzucił jej, że szuka rekompensaty za milczenie., czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez agencję Tavistock Wood.Gwiazdor został przywitany wiwatami. Jedna z fanek miała transparent o treści "Wspieramy cię, Russell. Bądź silny. Bądź wolny. Kochamy cię"., powiedział Brand ze sceny. Brand zapobiegawczo odparł wysunięte przeciwko niemu zarzuty w opublikowanym wczoraj w mediach społecznościowych wideo:, powiedział. Brand twierdzi też, że ma świadków, którzy są w stanie przedstawić dowody obalające wysunięte przeciw niemu zarzuty.W jego filmografii są m.in. " Dziewczyny z St. Trinian " (2007), " Opowieści na dobranoc " (2008), " Chłopaki też płaczą " (2008), " Idol z piekła rodem " (2010), " Arthur " (2011), " Rock of Ages " (2012) i " Śmierć na Nilu " (2022).W ostatnich latach Brand wymyślił się na nowo jako kontrkulturowy guru, który krytykuje mainstreamowe media i promuje szereg teorii spiskowych. Oskarżano go m.in. o próby przypodobania się ruchom antyszczepionkowym oraz szerzenie prorosyjskich teorii w kontekście wojny w Ukrainie.