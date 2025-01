Ruszył nabór do konkursu scenariuszowego SCRIPT PRO 2025

Nagrody

Kto może wziąć udział w konkursie?

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

SCRIPT PRO to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs dla scenarzystów będących na początku kariery. Dla autorów jest szansą na realizację filmu, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę. W poprzednich edycjach konkursu wyróżnione zostały między innymi tak znane tytuły jak: " Kos ", " Śubuk ", " Za duży na bajki ", " Lęk ", " Boże ciało ", " Bo we mnie jest seks ", " Detektyw Bruno ", " Powrót do tamtych dni ", " Bogowie ", " Ostatnia rodzina " czy krótkometrażowe " Stymulanty i Empatogeny ".Integralnym elementem SCRIPT PRO jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej gali w ramach Festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. Organizatorem konkursu jest Wajda School i Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA we współpracy z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS oraz Fundacją Kyoto-Kraków.Laureaci otrzymują nagrody pieniężne w kategorii FILM i w kategorii FILM 15 MINUT. W kategorii filmów krótkometrażo-wych także możliwość realizacji filmu przez Wajda Studio i WFDiF na bazie scenariusza wybranego spośród tekstów finałowych. Na wszystkich finalistów konkursu w obu kategoriach czekają bezpłatne konsultacje scenariuszowe. Wysokość poszczególnych nagród SCRIPT PRO 2025 zostanie ogłoszona w późniejszym terminie, ale łączna pula nagród będzie wyższa niż w ubiegłorocznej edycji konkursu!Teksty konkursowe mogą zgłaszać twórcy, którzy mają na koncie nie więcej niż dwa zrealizowane na podstawie swojego scenariusza pełnometrażowe filmy fabularne. W kategorii FILM można zgłaszać scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych, których czas trwania przewidziany jest na co najmniej 70 minut. W kategorii FILM 15 MINUT przyjmowane są oryginalne scenariusze niskobudżetowych filmów krótkometrażowych do 15 minut, których akcja rozgrywa się współcześnie, w ograniczonej ilości lokacji/obiektów zdjęciowych oraz wymagające niewielkiej ilości aktorów.Zgłoszenia Zgłoszenia w formie mailowej można przesyłać dona adres. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.scriptpro.pl