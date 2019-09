Ryan Reynolds i Will Ferrell w musicalu o Bożym Narodzeniu

Getty Images © Frazer Harrison



) będzie jedną z gwiazd komediowego musicaluPartnerować mu będzie Will Ferrell ).Jak łatwo się domyślić, fabuła inspirowana będzie "Opowieścią wigilijną" Karola Dickensa. To historia przemiany duchowej skąpca Ebenezera Scroogea zachodząca podczas nocy wigilijnej. To wtedy ukazuje mu się duch Jakuba Marleya – jego zmarłego partnera w interesach, cierpiącego pod ciężarem łańcucha win, który wykuł sobie za życia. Ta wizyta ma uchronić Scroogea przed podobnym losem. Początkowo nieufny, Ebenezer zmienia zdanie pod wpływem wizyt kolejnych duchów: Ducha Dawnych Świąt Bożego Narodzenia, Ducha Obecnych Świąt i Ducha Świąt przyszłych. Pokazują one bohaterowi sceny z jego życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Przerażony wizją samotnej śmierci, Scrooge pojmuje beznadziejność takiego trybu życia i nastawienia do innych ludzi, staje się z powrotem szczodrym, serdecznym człowiekiem, jakim był za młodu, przed śmiercią siostry, jedynej jak się zdawało osoby, która kiedykolwiek troszczyła się o niego. [źródło: Wikipedia]Kogo zagrają Reynolds Ferrell , tego na razie nie ujawniono.Autorami scenariusza i reżyserami całości będą Sean Anders ).