Włodarze Marvela zachwyceni Gambitem Channinga Tatuma

Co powiedział Ryan Reynolds?

Getty Images © Eric Charbonneau

Zobacz zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"

W niedawnym podcaście Entertainment Weekly "Awardist", Ryan Reynolds postanowił na chwilę wrócić do " Deadpool & Wolverine ". Jedno z pytań zadanych przez prowadzącego wykorzystał do pochylenia się nad postacią Gambita i jego szansach na zakotwiczenie w kinowym uniwersum Marvela.- powiedział Reynolds.W porównaniu do swojej historii Reynolds oczywiście odnosi się do długiej drogi, jaką musiał przebyć, by udało mu się zrealizować " Deadpoola " - postać, o zagraniu której, tak samo jak Tatum , marzył przez wiele lat. Decyzja o daniu szansy wulgarnemu superherosowi podjęta została w 2014 roku, gdy do Internetu wyciekły nagrania testowe przygotowane przez aktora. Pozytywny odzew fanów przekonał studio 20th Century Fox do realizacji projektu - na początku tego roku Reynolds przyznał, że przed dziesięcioma laty mógł mieć swój udział w wycieku materiałów.Przypomnijmy, że Tatum miał odegrać Gambita w swoim własnym, samodzielnym filmie, zanim plany te zostały przekreślone za sprawą przejęcia wytwórni 21st Century Fox przez Disneya. Dla aktora był to wielki cios - o wyreżyserowaniu i wcieleniu się w postać Gambita marzył bowiem od dawna, opisując swój stosunek do niedoszłej produkcji jako "passion project". W oświadczeniu, które opublikował po ciepłym przyjęciu jego bohatera przez fanów w " Deadpool & Wolverine ", Tatum napisał:Na ten moment nie wiadomo, czy Gambit zagrzeje miejsce w MCU na dłużej. Na ten moment wszystko pozostaje w rękach studia - zmotywowany Tatum ma jednak silne wsparcie Ryana Reynoldsa oraz zastępu fanów kibicujących, by produkcja w końcu powstała. W trudnym momencie dla Marvela autorski passion project jest być może tym, co na nowo rozbudzi entuzjazm do komiksowego świata wśród widzów.