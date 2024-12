Disney kazał wyciąć zbyt mocny żart z "Deadpool & Wolverine"?

Który żart ocenzurował Disney?

"Deadpool & Wolverine" - zobacz, co sądzimy o filmie





W trakcie wywiadów promujących film Reynolds bardzo unikał tego tematu, jakby nie chcąc opowiedzieć fanom żartu zakazanego przez Disneyowską cenzurę. Nie tak dawno temu mówił jeszcze:Mówiąc o Pinokiu, Reynolds ma na myśli istniejący w filmie żart, który wyparł ten zakazany przez Disneya. Brzmi on następująco: "Mam w dupie twarz Pinokia, a on kłamie jak szalony!" O tym samym dowcipie mówił jeszcze w sierpniu reżyser i współautor scenariusza do filmu, Shawn Levy Dodając to wszystko do kupy, po udostępnieniu scenariusza " Deadpool & Wolverine ", wierni fani postanowili wrócić do skryptu i zobaczyć, co widnieje w miejscu wulgarnej zgrywy z Pinokia. Ku ich zdziwieniu, udało im się trafić tam na oryginalny żart; ten sam, który Reynolds Levy mieli ponoć strzec aż do swojej śmierci. Na kartach scenariusza widzimy Deapoola, wypowiadającego następujące słowa:- czytamy w skrypcie.Przypomnijmy, że po wielu zaskakujących cameos i pozytywnym odbiorze fanów, " Deadpool & Wolverine " został najlepiej zarabiającym filmem kategorii R w historii. W ten sposób trzecia odsłona pobiła nie tylko niedawno umieszczone na tej liście " Oppenheimera " i pierwszego " Jokera ", a i przede wszystkim samych siebie - w pierwszej piątce najlepiej zarabiających filmów dla dorosłych aż trzy przyozdobione są maską Deadpoola.