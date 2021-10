Ryszard Filipski nie żyje. Odtwórca roli "Hubala" miał 87 lat

Ryszard Filipski - kariera i najważniejsze filmy

Ryszard Filipski w "Hubalu", 1973





Ryszard Filipski jako marszałek Józef Piłsudski, "Zamach stanu", 1980

Ryszard Filipski - śmierć





Zmarł polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny oraz reżyser Ryszard Filipski . Odtwórca kultowej roli "Hubala" miał 87 lat.Filipski urodził się 17 lipca 1934 roku we Lwowie. Na przestrzeni trwającej ponad pięćdziesiąt lat kariery, którą rozpoczął rolą w " Trzech startach Ewy Petelskich , dał się poznać jako mistrz drugiego i trzeciego planu. Wystąpił m.in. w " Południku zero Waldemara Podgórskiego , " Potopie Jerzego Hoffmana , " Przekładańcu Andrzeja Wajdy oraz " Pitbullu Patryka Vegi . Pojawił się również w niezliczonych epizodach, a nierzadko sam stawał za kamerą - wyreżyserowany przez niego " Zamach stanu " zdobył Srebrne Lwy Gdańskie w 1980 roku.Największą sławę przyniosła Filipskiemu rola Majora Henryka Dobrzańskiego w " Hubalu " z 1973 roku. Do ostatnich lat życia utrzymywał kontakt z ludźmi kultywującymi pamięć o majorze, chętnie opowiadał też o roli, która na stałe zapisała się w annałach polskiego kina. Po sukcesie filmu Bohdana Poręby aktor zrezygnował z regularnego grania - choć na ekranie pojawiał się w mniejszych rolach wielokrotnie, żadna z nich nie okazała się w jego karierze tak znacząca.Aktor od lat zmagał się z poważną chorobą. Jako że Filipski nie życzył sobie, by informacja o jego śmierci trafiła do mediów przed pogrzebem w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół, podano ją do wiadomości dopiero dziś. Zmarł 22 października.