"Melrose Place" jak "Seks w wielkim mieście". Sequel z gwiazdami oryginału!

Reboot/sequel "Melrose Place". Heather Locklear w obsadzie. Kto jeszcze?

"Melrose Place" – czołówka sezon 1

Za oryginalneodpowiadał Aaron Spelling , producent. Akcja serialu rozgrywała się w tym samym uniwersum.Tytułowe Melrose Place to rezydencja w Los Angeles. Mieszka tam grupa dwudziestolatków wkraczająca w świat dorosłości i odpowiedzialności. Wyrwali się spod opiekuńczych skrzydeł rodziców i próbują żyć na własny rachunek. Serial opowiadał o ich zawodowych i sercowych perypetiach.Nowerozgrywać się będzie współcześnie. Punktem wyjścia będzie śmierć jednej z postaci oryginału. To prowadzi do spotkania po latach pozostałych mieszkańców. Niestety stare traumy i niezaleczone rany szybko dają o sobie znać. Wskrzeszone zostaną dawne romanse i rywalizacji. Ujawnione zostaną też nowe sekrety.CBS zaangażowało do nowego projektu trzy popularne gwiazdy oryginału. Oto one:Za scenariusz nowegoodpowiadać będzie Lauren Gussis , twórczyni serialu platformy Netflix " Insatiable ".Samodoczekało się już rebootu w 2009 roku . Nowa obsada nie przypadła jednak fanom do gustu i serial skasowano po pierwszym sezonie.