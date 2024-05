Samuel L. Jackson u twórcy teledysku "Diamonds" Rihanny

Samuel L. Jackson technologicznym geniuszem

Za reżyserięodpowiadać będzie specjalista od wideoklipów. Ma on na swoim koncie m.in. teledysk do piosenki "Diamonds" Rihanny oraz western " Oblężony ".Za scenariusz odpowiada z kolei, który wcześniej pracował przy serialu " Dom grozy: Miasto aniołów ". Jegokrążących po Hollywood.Bohaterem filmu jest szpieg korporacyjny, który ma za zadanie wykraść rewolucyjny wynalazek, który zmieni świat. Problem w tym, że wynalazek ukrywa zhańbiony założyciel firmy neuroprostetycznej w swojej greckiej posiadłości. Żeby się do niego zbliżyć, bohater udaje osobistego chefa.(" Klub zabójców ").Zwiastun filmu "Oblężony"