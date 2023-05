Samuel L. Jackson przygotuje skazanym na śmierć ostatni posiłek

Getty Images © Gary Gershoff



Zwiastun filmu "Bodyguard i żona zawodowca"

Od kucharza prezydenta do oddziału dla skazanych na śmierć Samuel L. Jackson przejął rolę, którą pierwotnie przyjął Delroy Lindo . Zmianie uległ także reżyser. Miejsce Adewale Akinnuoye Agbaje zajął Andrew Levitas , który ma na swoim koncie filmy " Kołysanka " z Amy Adams Garrettem Hedlundem oraz " Minamata " z Johnnym Deppem . Zmiany spowodowane zostały opóźnieniem w realizacji filmu ze względu na pandemię COVID-19. Jackson wcieli się w Walkera. Kiedyś był szefem kuchni w Białym Domu. Zhańbiony po latach odnajdujemy go w więziennej garkuchni, gdzie przygotowuje ostatnie posiłki dla skazanych na śmierć. Tak spotyka na swojej drodze Reeda. Mężczyzna rozpoczyna strajk głodowy protestując w ten sposób przeciwko wyrokowi skazującemu go na śmierć, gdyż twierdzi, że jest niewinny. Między mężczyznami rodzi się nić porozumienia.Za scenariusz odpowiada stawiający pierwsze kroki w Hollywood Nicholls Fellowship. Niedawno Amazon kupił, po zaciętej walce, jego tekst "Stakehorse".