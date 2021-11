Scarlett Johansson w supertajnym projekcie Marvela niezwiązanym z Czarną Wdową

Scarlett Johansson i tajny projekt Marvela. Co o nim wiemy?

Getty Images © Tommaso Boddi



Kevin Feige na gali wręczenia Scarlett Johnasson nagrody American Cinematheque



Scarlett Johansson i wojna z Disneyem

Szef Marvel Studios Kevin Feige ujawnił publicznie, że Scarlett Johansson związana jest z supertajnym projektem wytwórni! Feige dokonał tego podczas uroczystej gali wręczenia aktorce nagrody American Cinematheque.Ponieważ projekt jest supertajny, Feige niewiele powiedział na jego temat. Ujawnił jednak, że nie ma on nic wspólnego z " Czarną Wdową " i Natashą Romanoff , w którą wciela się Scarlett Johansson . Będzie nie tylko jedną z gwiazd, ale także współproducentką całości.- powiedział Feige W czasie uroczystości wręczenia nagrody American Cinematheque nikt nawet słowem nie wspomniał o niedawnym pozwie, jaki przeciwko Disneyowi (ale nie Marvelowi) złożyła Scarlett Johansson Przypomnijmy, że aktorka pozwała Disney w związku z decyzją o wprowadzeniu " Czarnej Wdowy " jednocześnie do kin i na platformę Disney+, choć Marvel obiecywał jej kinową wyłączność. Aktorka twierdziła, że osoby odpowiedzialne za decyzję o hybrydowej dystrybucji motywowane były chęcią osobistych zysków: lepsze wyniki platformy Disney+ oznaczać będą dla nich większe bonusy na koniec roku. Odbyło się to jej kosztem, ponieważ jej ostateczna gaża zależna była wyłącznie od wyników kinowych " Czarnej Wdowy ".Kiedy film trafił do kin, w Stanach Zjednoczonych osiągnął rekord otwarcia czasów pandemii COVID-19. Jednak już tydzień później zanotował dramatyczny spadek przychodów, większy od wszystkich wcześniejszych produkcji Marvela.W pod koniec września Scarlett Johansson i Disney porozumieli się. Studio zdecydowało się wypłacić jej odszkodowanie w wysokości 40 milionów dolarów.Zwiastun " Czarnej Wdowy