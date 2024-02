Scott Adkins urządzi armagedon w nowym filmie z cyklu "Kickboxer"

Alain Moussi kontra Scott Adkins

Scott Adkins w filmie "John Wick 4"

to film, który miał powstać już kilka lat temu. Stanowi on domknięcie historii Kurta Sloana granego przez Alaina Moussiego . Pierwsze dwie części noszą tytułZa kamerą stanie Dimitri Logothetis , który związany jest z nową trylogią od samego początku. Napisał scenariusz " Zemsty " i wyreżyserował " Odwet ". Adkins wcieli się w postać imieniem Cesare. To mistrz sztuk walki, który przewodzi sadystycznej sekcie wojowników, potomków birmańskich REG (straży królewskiej). Jego filozofia opiera się przede wszystkim na nauce przez ból.Zdjęcia dorozpoczną się w kwietniu. Scott Adkins to aktor specjalizujący się w kinie akcji. Fani gatunku znają go z produkcji, które omijają kino. Adkins jednak od czasu do czasu trafia i do mainstreamu. Ostatnio zagrał pamiętną rolę złoczyńcy w widowisku, gdzie imponował umiejętnościami, mimo że miał na sobie fat suit.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?