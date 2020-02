Lundgren i Adkins ponownie razem przed kamerą

W marcu w Alabamie ruszają zdjęcia do filmu akcji, w którym główne role zagrają Scott Adkins Dolph Lundgren . Ten drugi stanie również za kamerą. Adkins wcieli się w Mike'a - mistrza sztuk walk, który - aby związać koniec z końcem - pracuje przy wyburzaniu bloku mieszkalnego. Na osiem godzin przed wysadzeniem budynku do środka przedostają się dwa rywalizujące gangi (Lundgren będzie hersztem jednego z nich). Przestępcy poszukują milionów dolarów ukrytych w którymś z mieszkań. Pech chce, że pieniądze jako pierwszy znajduje się Mike. Rozpoczyna się gra w kotka i myszkę.Dla Lundgrena Adkinsa będzie to kolejne spotkanie przed kamerą. Panowie zagrali wcześniej m.in. woraz