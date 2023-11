Sebastian Chacon dusił kobiety i uprawiał z nieprzytomnymi seks? Szokujące oskarżenia

Trzy kobiety oskarżają Sebastiana Chacona. O co?

Sebastian Chacon. Skąd znamy aktora?

Zwiastun serialu "Daisy Jones and the Six"

Pozew został złożony w imieniu trzech kobiet, których tożsamość nie została podana do publicznej wiadomości. We wszystkich przypadkach chodzi o zdarzenia stosunkowo świeże.W przypadkuchodzi o wydarzenia z. Kobieta, a Chacon 24. Według sądowych dokumentów aktor miał ją uwieźć, a kiedy ta w końcu się w nim zakochała w grudniu 2017 roku doprowadził ją do stanu upojenia alkoholowego, a następnie do czynności seksualnych, choć legalnie była niepełnoletnia i nie mogła wyrazić na to zgody.W przypadkuchodzi o wydarzenia z, a w przypadku J. W obu miał miejsce podobny modus operandi. Chacon doprowadzał do powstania związku romantycznego. Następnie w czasie seksui nie zważał na ich protesty.Wszystkie kobiety domagają się procesu przed ławą przysięgłych i zasądzenia na ich korzyść odszkodowania za cierpienie emocjonalne, doświadczone poniżenie, a także fizyczne szkody, które wyrządził im Chacon.Zadeklarował również, że Chacon będzie współpracował z organami sprawiedliwości i Sebastian Chacon jest amerykańskim aktorem urodzonym w Nowym Jorku, którego kariera dopiero się rozkręcała. Gościnnie pojawiał się w wielu popularnych serialach, jakczyPierwszą większą rolę zagrał w serialu HBO. Jego najważniejszą rolą pozostaje tegoroczny serial Amazonu, w którym zagrał Warrena, perkusistę zespołu. Chacon był też w obsadzie, czyli pełnometrażowego debiutu córki Davida Cronenberga