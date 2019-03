Sekcja Science Non-Fiction 16. Millennium Docs Against Gravity

Podczas 1 6. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, który odbędzie się w dniach 10-24 maja w sześciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy, zostanie zaprezentowana nowa sekcja filmowa Science Non-Fiction i tematy związane z przyszłością, na którą co raz większy wpływ będzie miał rozwój technologii.Czemu potrzebujemy humanoidalnych robotów? Dlaczego konstruujemy je na podobieństwo człowieka? - Ludzki mózg rozpoznaje ludzi. Dlatego idealnie zaprogramowanym interfejsem dla człowieka jest człowiek – tłumaczy jeden z bohaterów filmu, zajmujący się pionierskimi badania dotyczącymi sztucznej inteligencji.W filmie poznajemy robota, którego ciało do złudzenia przypomina bardzo atrakcyjną kobietę, która rozwija się, prowadząc długie rozmowy z jej ludzkim przewodnikiem. W środowisku rodziny jednego z naukowców "wychowywany" zostaje inny robot, który okazuje się ulubieńcem... seniorki rodu. Jego socjalizacji przypomina wychowywanie dzieci. Wszystko w imię tego, aby stworzone istoty lepiej służyły człowiekowi. Aby do tego doszło, muszą lepiej zrozumieć człowieka.Ale z rozwojem technologii wiążą się także obawy o naszą przyszłość. W filmie("Do You Trust This Computer?") Chrisa Paine'a poznajemy nowy typ samouczących się komputerów. Czy to zwiastun nowej epoki, czy raczej wieszczący koniec ludzkości wynalazek? Film pokazuje mroczną stronę techniki i ryzyko, jakie wiąże się z wynalezieniem sztucznej inteligencji.O tym, czy przyszłość nadeszła już dziś przekonujemy się także w filmie("Harvest") Misho Antadze. Znana z wina i turystyki Gruzja jest dziś trzecim co do wielkości eksporterem bitcoinów na świecie. Kraj, który jeszcze do niedawna miał problem z dostawami energii, angażuje się dziś w nowoczesną, zaawansowaną technologicznie formę kapitalizmu. Tu granica między tym, co naturalne i wirtualne powoli zanika.Ale to tylko niektóre z filmów o przyszłości, które będziecie mogli zobaczyć podczas 16. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. To największe święto filmu dokumentalnego w Polsce odbędzie się 10-19 maja w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. W Gdyni festiwal odbędzie się w dniach 15-24 maja, w Katowicach 12-19 maja, w Bydgoszczy 11-19 maja.Trwa sprzedaż karnetów na warszawską edycję festiwalu: