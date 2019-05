The Best of Docs – najlepsze filmy festiwalu w Kinotece

Pierwszym filmem, który zostanie zaprezentowany widzom w ramach przeglądu Best of Docs będzie tegoroczny laureat Grand Prix – Nagrody Banku Millennium, reż. Lubomir Stefanow Tamara Kotewska . Film doceniony za głęboko wzruszający portret czystej i pokornej duszy. Duszy przepełnionej miłością i pozbawionej chciwości, która daje nam głęboką lekcję na temat tego, co to znaczy być w harmonii z naturą opowiada o rozgrywającej się w Macedonii historii 55-letniej Hatidze, która z dala od wielkich miast wiedzie życie zgodnie z pradawnym rytmem koegzystencji człowieka z naturą.Bilety: http://bit.ly/2WcRmmX Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Kraina-miodu , reż. Jennifer Baichwal Edward Burtynsky to z kolei utrzymana w surrealistycznym duchu medytacja na temat masowych, głębokich i trwałych zmian w krajobrazie naszej planety dokonywanych przez człowieka. Narratorką filmu, kręconego przez cztery lata z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i wysokiej jakości sprzętu, jest aktorka Alicia Vikander, laureatka Oscara za rolę w Dziewczyna z portretu.Bilety: http://bit.ly/2LN2S4q Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/Wroclaw/movie/Anthropocene%253A-The-Human Letizia Battaglia jest jedną z najwybitniejszych włoskich fotografek. Jej czarno-białe zdjęcia dokumentujące przemoc sycylijskiej mafii zapisały się w historii fotografii jako świadectwo niezwykle brutalnych czasów, zadając kłam romantycznej wizji mafii. Filmw reż. Kim Longinotto jest wielowymiarowym portretem tej wyjątkowej osobowości. Przeplata czarno-białe fotografie z materiałem archiwalnym z tamtych czasów i szczerymi rozmowami z artystką, która neguje romantyczną narrację o mafii i przedstawia jej prawdziwe, okrutne oblicze.Bilety: http://bit.ly/2w5pYIR Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Ustrzelic-mafie Fabryka Ursus była jednym z największych zakładów produkcji ciągników w Europie. Przez niemal cały XX w. stanowiła chlubę polskiego przemysłu. Upadek komunizmu stał się początkiem jej końca. Dziś ursuskie hale świecą pustkami lub popadają w ruinę. filmu zaprosili byłych pracowników zakładu – robotnice, technologów, kierowników, sekretarki – do udziału w eksperymencie, który raz jeszcze ożywiłby fabrykę.w reż. Jaśminy Wójcik jest dokumentem kreacyjnym wykorzystującym narzędzia i styl sztuki partycypacyjnej, łączącym sztukę ze społecznością, a także wideo z choreografią i muzyką eksperymentalną. Przede wszystkim jednak jest upamiętnieniem fabryki Ursus, kultury przemysłowej i robotniczej, walczącej o godność ludzi pracy i polityki historycznej uwzględniającej ich biografię.Bilety: http://bit.ly/2W84QQV Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Symphony-of-The-Ursus W dokumenciew reż. Nielsa Bolbrinkera Thomasa Tielscha poznajemy nie tylko historię Bauhausu, ale także jego bogate i zróżnicowane dziedzictwo, które dziś przejawia się w rozmaitych projektach. Obserwujemy artystów, naukowców i architektów świadomie odnoszących się do Bauhausu jako aktualnej idei, która pomimo upływu czasu nie straciła na atrakcyjności. Co więcej, okazuje się obecnie nadzwyczaj inspirująca. Charakterystyczna dla Bauhausu synteza wyobraźni i struktury, bogactwa i prostoty są ważnymi elementami kultury i życia codziennego XX i XXI w. Czerpią od niej projektanci Applea i współcześni architekci. Twórcy filmu prezentują wizjonerskie idee Bauhausu, jego współczesne konteksty i zadają zawsze aktualne pytania: jak chcemy żyć i dokąd zmierzamy?Bilety: http://bit.ly/30uOIbk Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Bauhaus-Spirit odbywał się w dniach 10-19 maja w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie oraz 11-19 maja w Bydgoszczy i 12-19 maja w Katowicach. W Gdyni wydarzenie potrwa do 24 maja.