Znamy pierwszych zwycięzców 16. Millennium Docs Against Gravity!

W Konkursie Głównym 16. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium i 8 000 euro walczyło 13 filmów. Najlepszy film wyłoniło jury w składzie: Leila Hosseini – filmoznawczyni i programerka irańskiego festiwalu filmów dokumentalnych "Cinema Verite", Michał Marczak – reżyser, Hanna Polak – reżyserka.Jury przyznało najważniejszą nagrodę festiwaluzaWięcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Kraina-miodu zaNagrodę w Konkursie Głównym ufundował Mecenas Festiwalu: Bank Millennium.Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Marek-Edelman%25E2%2580%25A6-i-byla-milosc-w Nebojša Slijepčević zwyciężył w tegorocznym konkursie filmów o prawach człowieka! Jury w składzie Jakub Majmurek – publicysta, krytyk filmowy, Draginja Nadaždin – dyrektorka Amnesty International Polska, Paweł Łoziński – reżyser filmów dokumentalnych przyznało reżyserowi nagrodę w wysokości 3 000 euro za film("Srbenka").Uzasadnienie jury:Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Serbka , uzasadniając swój wybór:Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Czarne-slonca Podczas 16. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity wrócono do tradycji festiwalu sprzed kilku lat, nagradzając filmy za najlepsze zdjęcia. W konkursie znalazło się 11 tytułów, które zachwycają stroną wizualną. Jury w składzie Karolina Bielawska – reżyserka, Agnieszka Franus – redaktorka naczelna "National Geographic Polska" i "National Geographic Traveler", Marcin Koszałka – operator i reżyser filmowy, Witek Orski – artysta wizualny, teoretyk fotografii przyznało nagrodę National Geographic za Najlepsze Zdjęcia i 2000 euro Pablo Valdésowi , operatorowi filmu("Los Reyes").Jury nagrodziło film zaPatronem Nagrody jest magazyn "National Geographic Polska".Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Skatepark-krolow Podczas tegorocznego edycji festiwalu po raz kolejny została przyznana nagroda Green Warsaw Award w wysokości 15 000 zł dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem nagrody jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.Jury w składzie Łukasz Bluszcz – reżyser filmowy, Leszek Drogosz – dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Karolina Kukielska – specjalistka ds. komunikacji WWF Polska przyznało Green Warsaw Award Tonowi van Zantvoortowi , reżyserowi filmu("Sheep Hero").Uzasadnienie jury:Nagrodzie Green Warsaw Award towarzyszy sekcja filmowa Klimat na zmiany.Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Pasterz Podczas tegorocznego Festiwalu Millennium Docs Against Gravity po raz kolejny została przyznana nagroda Nos Chopina i 2 000 euro dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce. Jury w składzie Marcel Andino Velez –wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Jan Błaszczak –specjalista działu programowego Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Agnieszka Szydłowska – dziennikarka radiowa i telewizyjna, przyznali nagrodę Jill Magid , reżyserce filmu("The Proposal").Jury uzasadniło swój werdykt następująco:Fundatorem Nagrody Nos Chopina jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Niezwykla-propozycja W tym roku na festiwalu po raz kolejny przyznana została Nagroda Miesięcznika "Zwierciadło" w wysokości 1 000 euro dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej. Zwyciężyła Jacqueline Zünd , reżyserka filmu("Where We Belong").Redakcja uzasadniła swój wybór następująco:Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Gdzie-jest-nasz W tym roku po raz kolejny została przyznana Nagroda Miesięcznika "Focus" dla Największej Osobowości Festiwalu. Nagrodę otrzymuje inżynier kosmiczny Lutz Kayser, nieżyjący już bohater filmu("Fly Rocket Fly") wyreżyserowanego przez Olivera Schwehma , dzięki któremu mogliśmy poznać fascynującą postać Lutza Kaysera.Redakcja uzasadniła swój wybór następująco:Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Prywatna-podroz-w Międzypokoleniowe Jury Akademii Dokumentalnej w składzie: Barbara Izydorczyk, Szymon Klimczewski, Karolina Krok, Janusz Lewoń, Aleksander Lipski, Nina Nowakowska-Potera, Anna Starzewska, Emma Szumlas i Marek Wajda po obejrzeniu dziewięciu filmów postanowiło większością głosów przyznać Nagrodę Akademii Dokumentalnej filmowiWięcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/movie/Am%25C3%25A9rica Jak co roku, widzowie Festiwalu Millennium Docs Against Gravity wybiorą najlepszy film i przyznają nagrodę publiczności, czyli Nagrodę Dokumentalną Warszawy. Wysokość nagrody to 2 000 euro, ufundowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W konkursie biorą udział wszystkie filmy prezentowane w programie festiwalu. Każdy widz może głosować i być jurorem Festiwalu Millennium Docs Against Gravity!Już w piątek 17 maja poznamy zwycięzcę Grand Prix Dolnego Śląska – Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3000 euro dla najlepszego filmu wyłonionego spośród trzynastki startującej w Konkursie Głównym wrocławskiej edycji 16. Millennium Docs Against Gravity.W sobotę 18 maja poznamy zwycięski film Grand Prix Śląska – Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości 3 000 euro. Także 18 maja poznamy zwycięzcę Nagrody Głównej Bydgoszcz ART.DOC AWARD o równoważności 1 500 euro. 23 maja w Gdyni zostanie przyznana Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni i 15 000 zł. Tego dnia poznamy także wyniki Konkursu "Co Jest Grane 24", w której o nagrodzie zadecydują widzowie festiwalu w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Katowicach, wskazując na swój ulubiony film spośród 12 tytułów przedstawiających rozmaite zjawiska popkulturowe, ale i poważniejsze tematy. Reżyser zwycięskiego filmu otrzyma statuetkę i 1 000 euro.