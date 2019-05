Nagrody katowickiej i bydgoskiej edycji 16. Millennium Docs Against Gravity

Poznaliśmy laureatów katowickiej edycji 16. Millennium Docs Against Gravity ! Jury przyznało nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości 3 000 euro filmowi Tamary Kotewskiej . 18 majazostała przyznana także nagroda Bydgoszcz ART.DOC Award 16. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity o równowartości 1500 euro. Film wcześniej otrzymał nagrodę główną festiwalu – Nagrodę Banku Millennium.Podczas katowickiej edycji 16. Festiwalu Filmowego Millenium Docs Against Gravity jury w składzie: Anna Szrama, Mona Tusz i Wojciech Kuczok postanowiło jednogłośnie, że Grand Prix Śląska – Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości trzech tysięcy euro otrzymają Lubomira Stefanow Tamara Kotewska , twórcy filmuJury nagrodziło film. Jurorzy16. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity odbywa się w Katowicach po raz pierwszy – dzięki współpracy z Silesia Film. Festiwalowe pokazy mają miejsce w tym mieście w Kinie Kosmos, Kinie Światowid i Kinoteatrze Rialto.Jury Konkursu Głównego w Bydgoszczy w składzie: adw. Justyna Mazur, Emilia Walczak i Mateusz Buława, po zapoznaniu się z 13 filmami konkursowymi, nagrodę Bydgoszcz ART.DOC Award 16. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity o równowartości 1500 euro, postanowiło przyznać Tamarze Kotewskiej i Lubomirowi Stefanowowi za film "Kraina miodu" ("Honeyland")!Jury uzasadniło swój werdykt następująco:Więcej o filmie: https://mdag.pl/16/pl/Katowice/movie/Kraina-miodu Jury w Bydgoszczy postanowiło również przyznać dwa równorzędne wyróżnienia: dla filmu("Cold Case Hammarskjöld") Madsa Brüggera oraz("Srbenka") Nebojšy Slijepčevicia , które przypominają nam, że niezależnie od szerokości geograficznej ludzie ludziom potrafią zgotować straszny los oraz że nikczemność i chęć tłamszenia wolności i praw drugiego człowieka nigdy nie znika.Ale to jeszcze nie wszystkie nagrody przyznawane podczas 16. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Jak co roku, widzowie festiwalu wybiorą najlepszy film i przyznają nagrodę publiczności, czyli Nagrodę Dokumentalną Warszawy. Wysokość nagrody to 2 000 euro, ufundowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W konkursie biorą udział wszystkie filmy prezentowane w programie festiwalu. Każdy widz może głosować i być jurorem Festiwalu Millennium Docs Against Gravity!23 maja w Gdyni zostanie przyznana Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni i 15 000 zł. Tego dnia poznamy także wyniki Konkursu "Co Jest Grane 24", w którym o nagrodzie zadecydują widzowie festiwalu w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Katowicach, wskazując na swój ulubiony film spośród 12 tytułów przedstawiających rozmaite zjawiska popkulturowe, ale i poważniejsze tematy. Reżyser zwycięskiego filmu otrzyma statuetkę i 1 000 euro.