Laureaci wrocławskiej edycji 16. Millennium Docs Against Gravity

Wrocławskie jury w składzie: Weronika Bilska, Małgorzata Kozubek, Jarosław Perduta i Filip Zawada, przyznając Grand Prix Dolnego Śląska, doceniło film Jill Magid obserwujemy, jak reżyserka planuje zorganizować wystawę prac Luisa Barragána, jednego z najoryginalniejszych architektów modernistycznych XX wieku. Gdy otrzymuje odmowę dostępu do jego archiwum, postanawia wyjaśnić, dlaczego spuścizna Meksykanina jest dziś w rękach jednej osoby. Film dokumentuje próby przekonania jej do zrzeczenia się absolutnej kontroli nad archiwum i zwrócenia go do ojczyzny architekta. Pokazuje też, jak odcięcie dostępu do dzieł Barragána, może paradoksalnie ożywić jego dziedzictwo.Wyróżniono także film Pawła Ziemilskiego . Jurorzy docenili goReżyser, poprzez nowatorską metodę wykorzystującą projekcje nagrań rozmów prowadzonych za pośrednictwem Skype'a, próbuje uchwycić, w jaki sposób wolność, otwarcie na świat, mobilność i nowoczesna technika wpływają na przewartościowanie widzenia siebie i swoich bliskich.To jednak nie koniec filmowych emocji podczas 16. Millennium Docs Against Gravity! Przez najbliższe dwa dni widzowie zobaczą nagrodzone w Warszawiew reż. Juliena Elie o przemocy w Meksyku, Karen Winther o ludziach, którzy postanowili zerwać z radykalnymi organizacjami politycznymi i film, po którym odbędzie się spotkanie z reżyserem Tamerem Jandalim . W weekendowe poranki odbędą się także dodatkowe pokazy czterech tytułów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wrocławskiej publiczności. W sobotę widzowie zobaczą, z kolei w niedzielę" iPełny program 16. Millennium Docs Against Gravity dostępny jest na www.mdag.pl