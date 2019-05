Nagroda publiczności 16. Millennium Docs Against Gravity

, reż. Barbara Miller, zyskał największe uznanie warszawskiej publiczności podczas, który odbył się w Warszawie w dniach 10-19 maja.Film porusza kwestie praw kobiet i ich podmiotowości. Bohaterkami są m.in. japońska artystka Rokudenashiko, która stanęła przed sądem za wydruki 3D swojej waginy czy była zakonnica Doris Wagner opowiadająca o molestowaniu przez księdza. Podczas spotkania z publicznością zarówna ona, jak i reżyserka filmu otrzymały na tłumnych pokazach owacje na stojąco.Film nagrodzili widzowie, którzy mogli oddać głos po obejrzeniu każdego filmu. Wysokość nagrody publiczności, czyli Nagrody Dokumentalnej Warszawy, ufundowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, wynosi 2 000 euro. W konkursie brały udział wszystkie filmy prezentowane na festiwalu., reż. Barbara Miller,, reż. Lubomir Stefanow , reż. Michal Sulima, reż. Penny Lane , reż. Patrick Allgaier O wszystkich nagrodach warszawskiej edycji 16. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity można przeczytać TUTAJ Festiwal wciąż trwa jeszcze w Gdyni – do 24 maja. Dzień wcześniej odbędzie się tam Gala Wręczenia Nagród. Poznamy zwycięzców Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni i Nagrody Co Jest Grane 24.