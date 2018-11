Sekret roli Jude'a Lawa z "Kapitan Marvel" ujawniony?

3 2 1



Odkąd tylko ogłoszono udział Jude'a Lawa w filmie, jego postać owiana była tajemnicą. Teraz - jak zwykle, dzięki wyciekowi związanemu z zabawkami - sekret jego filmowej tożsamości wyszedł na jaw. Być może.Marvel dotychczas nie potwierdził oficjalnie, w kogo wciela się aktor. Kiedy ujawniono, że zobaczymy go w filmie, wszyscy założyli, ma zagrać doktora Waltera Lawsona, który w komiksach służył za alter ego dla niejakiego Mar-vella, znanego też jako Captain Marvel. To przedstawiciel kosmicznej rasy Kree, którego wysłano na Ziemię jako szpiega mającego zbadać, czy nasza planeta stanowi zagrożenie dla imperium Kree. W trakcie swojego pobytu na Ziemi zdarzało mu się wspierać Avengers w walce z kosmicznymi zagrożeniami.W sieci pojawiło się jednak promocyjne zdjęcie nowej serii zabawek Funko przygotowanych z okazji premiery filmu. Figurka przypominająca z grubsza Lawa ze zwiastuna filmu podpisana jest tu jako "Yon-Rogg". Czy to w niego wciela się zatem aktor?W komiksach Yon-Rogg to - podobnie jak Mar-vell - przedstawiciel rasy Kree. To wojskowy oficer zazdrosny o sukcesy innych, najczęściej występujący w roli przeciwnika Kapitan Marvel. Próbując zabić Carol Danvers, stał się niechcący odpowiedzialny za obdarzenie jej kosmiczną mocą.Akcja filmu będzie rozgrywać się w latach 90. Tytułową bohaterką filmu jest Carol Danvers, oficer armii Stanów Zjednoczonych, która po połączeniu z genami pozaziemskiej rasy Kree otrzymuje supermoce.Premiera filmu: 8 marca 2019.