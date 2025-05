Rok 2026 rokiem Andrzeja Wajdy

Polska będzie wspominać wielkiego artystę kina

Getty Images © Sean Gallup



7 wspaniałych filmów Andrzeja Wajdy

Uchwała została w Senacie podjęta jednogłośnie. Wajda debiutował w 1954 roku filmem. Był współtwórcą tzw. polskiej szkoły filmowej, do której zaliczają się jego(1956) oraz(1958). Filmami tymi reżyser pomagał rozliczyć się z doświadczeniem wojennym.Chętnie ekranizował klasykę polskiej literatury. Przeniósł na ekran dzieła m.in. Stefana Żeromskiego (), Stanisława Wyspiańskiego (), Jarosława Iwaszkiewicza () czy Adama Mickiewicza (). Miał też swój udział w nurcie kina moralnego niepokoju ().Złotą Palmę otrzymał Wajda za(1981).(1982) zdobył nagrodę BAFTA,(1995) Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale, a(2009) Nagrodę Specjalną na tym samym festiwalu.Czterokrotnie nominowano go do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, za filmy:(1976),(1980),(1982) i(2008). W 2000 roku Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła go Oscarem specjalnym za całokształt twórczości. Ostatnim jego filmem były Wajda był również działaczem politycznym. Udzielał się w komitecie doradczym "Solidarności", był też członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie (w 1989 roku). W latach 1989-1991 pełnił funkcję senatora. Został doktorem honoris causa wielu uniwersytetów, m.in. Jagiellońskiego i Warszawskiego, a także Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Otrzymał także najważniejsze odznaczenie państwowe, czyli Order Orła Białego.